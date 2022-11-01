تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل نادي أتلتيكو مدريد اليوم مواجهة حاسمة خارج الديار على ملعب "الدراجاو" أمام نادي بورتو البرتغالي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويطمح اليوم الأتليتي بقيادة سيميوني لتحقيق الفوز وتأمين مقعد في الدوري الأوروبي، وذلك بعد أن تبدد حلم التأهل للدور المقبل بعد التعادل المباراة الماضية أمام باير ليفركوزن الألماني.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب الأتليتيكو دييغو سيميوني على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو – خيمينيز - سافيتش

الوسط: كاراسكو – فيتسل – كوندوجبيا – دي بول - مولينا

الهجوم: جواو فيليكس - غريزمان

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