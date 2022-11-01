جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز وأهم المواعيد والمواجهات الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تعود اليوم الثلاثاء ليالي الأبطال والمنافسات الأوروبية الحماسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب اليوم 8 مباريات في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، ومن أبرز مواجهات اليوم حينما يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي على أرضه مع نادي نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة أخرى في مجموعة الموت تجمع بين إنتر ميلان وبايرن ميونخ.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة السادسة

بورتو ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

باير ليفركوزن ضد كلوب بروج – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول ضد نابولي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا ضد توتنهام – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ ضد إنتر – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

فيكتوريا بلزن ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

سبورتينغ لشبونة ضد فرانكفورت – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

رينجرز ضد أياكس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD Xtra 1

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