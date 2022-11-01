موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه المواجهة اليوم مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لكلا الفريقين، لا سيما أن كل من إنتر وبايرن ميونخ كانوا قد حسموا التأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: دووسان أرينا

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: جواد بدة

القناة: beIN Sports HD 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

7 لاعبين خارج مواجهة ليفربول ونابولي