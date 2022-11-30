تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

يتطلع منتخب أستراليا اليوم لتحقيق فوز مهم أمام الدنمارك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، والذي قد يدعم حظوظه في التأهل للدور الثاني في مونديال قطر 2022، في المجموعة التي يحارب فيها أيضًا منتخب تونس لخطف بطاقة التأهل عندما يلاقي المتصدر منتخب فرنسا.

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب أستراليا غراهام أرنولد على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رايان

الدفاع: كراتيتش ، سوتار ، رووليس ، بيهيش

الوسط: ليكي ، إيرفين ، آرون موي ، غودوين

الهجوم: مكجري ، ميتشيل دوك

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