موعد مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثالثة والقنوات الناقلة لها.

يخوض منتخب السعودية اليوم مباراة مصيرية أمام منتخب المكسيك على ملعب "لوسيل" لحسم التاهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم قطر 2022، وسيحتاج المنتخب السعودي للفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل مباشرة دون الاعتماد على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة بين بولندا والأرجنتين.

موعد مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد لوسيل

المعلق: حسن العيدروس ، خليل البلوشي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max \ Alkass EXTRA One HD

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

رينارد: مواجهة المكسيك بمثابة حياة أو موت لمنتخب السعودية