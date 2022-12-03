تشكيلة أستراليا المحتملة ضد الأرجنتين اليوم في المونديال القطري

تنتظر منتخب أستراليا مواجهة في غاية الصعوبة حين يلاقي اليوم السبت غريمه الأرجنتيني على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جمع الأستراليون 6 نقاط في المجموعة الرابعة ليحتلوا المركز الثاني، فيما حقق الأرجنتينيون صدارة المجموعة الثالثة بنفس الرصيد.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: غراهام أرنولد.

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ميلوس ديجينيك، هاري سوتار، كاي راولس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: ماثيو ليكي، آرون موي، جاكسون إيرفاين، كريغ غودوين.

خط الهجوم: رايلي ماكغري، ميتشيل ديوك.