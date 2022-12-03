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تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:38
الأرجنتين تسعى لتخطي عقبة أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)
الأرجنتين تسعى لتخطي عقبة أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي منتخب الأرجنتين مع المنتخب الأسترالي اليوم السبت في واحدة من أبرز مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي ستجري على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي.

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احتل الأرجنتينيون صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما اقتنص الأستراليون بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضاً.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس آكونيا.
خط الوسط: رودريغو دي بول، غويدو رودريغيز، أليكسيس ماك آليستر.
خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

كلمات دالة:منتخب الأرجنتينكأس العالم 2022منتخب أستراليا

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