تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الخامسة.

يخوض منتخب ألمانيا اليوم مباراة مصيرية أمام كوستاريكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ويطمح المانشافت إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ولكن حتى الفوز قد لا يسعف ألمانيا وقد تخرج مبكرًا من البطولة، لأن نتيجة مباراة اسبانيا واليابان ستكون مؤثرة على تحديد هوية المتأهلين، وقد يتم الدخول في حسابات معقدة مثل فارق الأهداف والمواجهات المباشرة والللعب النظيف.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب ألمانيا هانز فليك على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: راوم ، روديغر ، سولي ، كيرير

الارتكاز: غوندوغان ، كيميتش

الوسط: ساني ، موسيالا ، غنابري

الهجوم: فولكروغ

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