تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي أياكس اليوم لاستضافة نادي ليفربول على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال، وعلى ما يبدو أن أياكس هذا الموسم ليس في أفضل أحواله، حيث أنه في المركز الثالث في المجموعة بفارق 6 نقاط عن الريدز ثاني الترتيب، لذلك سيحاول النادي الهولندي اليوم أن يحقق الفوز للإبقاء على فرصه في المنافسة في هذه المجموعة.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب أياكس ألفريد شرودر على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باسفير

الدفاع: سانشيز – تيمبير – بليند - باسي

الوسط: دافي كلاسين – ألفاريز - برغيوس

الهجوم: بيرغوين – بروبي - تاديتش

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