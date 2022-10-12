تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل اليوم نادي أياكس الهولندي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مواجهة أمام نادي نابولي الإيطالي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع أياكس للفوز لرد الاعتبار ولمراضاة الجماهير خاصة بعد تلقي 6 أهداف في مباراة الذهاب من أبناء الجنوب على ملعب يوهان كرويف.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب أياكس شرودر على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باسفير

الدفاع: بليند – باسي – تيمبير - رينش

الوسط: غريليتش – ألفاريز - تايلور

الهجوم: برغيوس – بيرغوين - بروبي

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا