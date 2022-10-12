موعد مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يستعد اليوم نادي برشلونة الإسباني لاستقبال نادي إنتر ميلان الإيطالي على جحيم الكامب نو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وستكون مواجهة مرتقبة بين الفريقين خاصة بعد خسارة البارسا في سان سيرو في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وتعتبر هذه المواجهة قمة اليوم في دوري الأبطال، حيث لن يكون هناك فرصة للتراخي أو التهاون من جانب البلوغرانا لأن تشافي يعلم جيدًا أن الخسارة اليوم أمام إنتر تعني الذهاب إلى الدوري الأوروبي كما حدث في الموسم الماضي.

موعد مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 12 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خليل البلوشي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة