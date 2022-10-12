موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يلتقي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر نادي بايرن ميونخ خارج أرضه مع فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفي حال حقق البافاري الفوز اليوم سيحسم التأهل للدور المقبل مبكرًا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 12 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: دووسان أرينا

المعلق: عصام الشوالي

القناة الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

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