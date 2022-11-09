تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي إنتر ميلان اليوم نادي بولونيا على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، وذلك في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، ويتطلع مشجعي النيراتزوري أن يعدل فريقهم الكفة قليلًا اليوم من خلال حصد الثلاث النقاط، خاصة بعد الخسارة الجولة الماضية أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاغي على خطة 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – أتشيربي - باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – كالهانغولو – مخيتريان - ديماركو

الهجوم: كوريا - دجيكو

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