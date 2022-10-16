تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستضيف اليوم إنتر ميلان نظيره ساليرنيتانا على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، حيث يسعى الإنتر في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في المنافسة على الكالتشيو إلى جانب بقية الفرق في هذا الموسم.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب إنتر ميلان فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – أتشيربي - باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – أصلاني – كالهانغولو - جوسينس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو

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