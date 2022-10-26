تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد إنتر اليوم لملاقاة فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في مباراة من المفترض أن تكون بوابة للعبور إلى الدور المقبل بالنسبة لإنزاغي وفريقه، ورغم أن المهمة تبدو سهلة نسبيًا على الطليان، إلّا أنه من المؤكد أن الضغوطات ونتيجة المباراة التي تتعلق بمصير برشلونة ستلعب دور أساسي في مجريات الأحداث.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري الأبطال يترقب معرفتها أنصار النيراتزروي الذين يأملون بحسم التأهل اليوم، وبحسب المواقع والمصادر الرياضية العالمية، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب إنتر ميلان فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – دي فري – أتشيربي

الوسط: دومفريس – باريلا – كالهانغولو – مخيتريان – ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

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