تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل نادي إنتر ميلان اليوم ضيفًا على نادي بايرن ميونخ الألماني على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل للدور المقبل في الجولة الماضية، ولكن مواجهة اليوم ستكون تحت عنوان رد الاعتبار خاصة بالنسبة للنيراتزوري الذي هزم على أرضه في مباراة الذهاب أمام البافاري بهدفين نظيفين.

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب النيراتزوري فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: أتشيربي – دي فري - سكرينيار

الوسط: ديماركو – مخيتريان – أصلاني – باريلا - دومفريس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إدين دجيكو

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