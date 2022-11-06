تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يخوض إنتر اليوم مواجهة قوية خارج أرضه أمام يوفنتوس على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، وكان قد تحسن أداء النيراتزوري بشكل ملحوظ بقيادة إنزاغي على عكس بداية الموسم، حيث تأهل الفريق للدور المقبل في دوري الأبطال، كما أنه تقدم محليًا في الترتيب للمركز السادس، وفي حالة الفوز اليوم فمن الممكن أن يتقدم أكثر وقد يصل لاحقًا للمربع الذهبي في الكالتشيو.

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: سكرينيار – أتشيربي - باستوني

الوسط: ديماركو – مخيتريان – كالهانغولو – باريلا - دومفريس

الهجوم: دجيكو – لاوتارو مارتينيز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي