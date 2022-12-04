تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

تستعد إنجلترا اليوم لخوض مواجهة قوية أمام منتخب السنغال العنيد والمثابر على استاد البيت في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، ويعد منتخب الأسود الثلاث من ضمن المنتخبات المرشحة للقب، لذا تضع الجماهير الإنجليزية آمالها على لاعبي ونجوم الفريق لتحقيق الفوز اليوم ومتابعة المشوار نحو النهائي على ملعب لوسيل.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022

تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المتوقع أن يعتمد مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيكفورد

الدفاع: تربيير ، ستونز ، ماغواير ، لوك شاو

الوسط: هندرسون ، رايس ، بيلينغهام

الهجوم: ستيرلينغ ، هاري كين ، راشفورد

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