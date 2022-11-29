تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة ويلز في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثانية.

بعد حصد 4 نقاط في أول جولتين، يتطلع منتخب إنجلترا اليوم لتحقيق فوز مهم يضمن التأهل للدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022، وذلك أمام منتخب ويلز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، وهي من إحدى المباريات المرتقبة والتي تعد من أقوى الديربيات بين المنتخبات في أوروبا.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة ويلز في كأس العالم 2022

تشكيلة إنجلترا المتوقعة اليوم لمواجهة ويلز في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب الإنجليز غاريث ساوثغيت على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيكفورد

الدفاع: لوك شاو ، ماغواير ، ستونز ، تربيير

الوسط: مونت ، رايس ، هندرسون

الهجوم: فودين ، هاري كين ، ساكا

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مباراة هولندا وقطر في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة