تشكيلة إيران المتوقعة لمواجهة الولايات المتحدة في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثانية.

يدخل منتخب إيران المواجهة الحاسمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية منتشيًا بفوزه المستحق أمام ويلز في المباراة الماضية بهدفين نظيفين، وسيسعى المنتخب الإيراني لتأكيد قوته الهجومية في مواجهة اليوم والفوز من أجل خطف بطاقة التأهل للدور المقبل في مونديال قطر 2022.

تشكيلة إيران المتوقعة لمواجهة الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

تشكيلة إيران المتوقعة لمواجهة الولايات المتحدة في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب إيران كارلوس كيروش على خطة لعب 4-2-2-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: حسيني

الدفاع: رضائيان ، بور علي ، حسيني ، محمدي

الوسط: عزت الله ، جشمي ، جولزاده ، حاج صافي

الهجوم: آزمون ، طارمي

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