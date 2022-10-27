تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام أيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد ارسنال اليوم لخوض مباراة تحصيل حاصل أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي على ملعب "فيليبس" في الدوري الأوروبي، حيث أن الجانرز كانوا قد حسموا التأهل للدور المقبل بعد الفوز في المباراة الماضية أمام نفس الفريق بهدف دون مقابل، ليتصدروا المجموعة برصيد 12 نقطة.

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام أيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام أيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية، وبحسب التحليلات قد يعتمد مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: تيرني – ماغاليس – هولدينغ – تومياسو

الوسط: تشاكا – لوكونغا – فييرا

الهجوم: مارتينيلي – نيكيتياه - نيلسون

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