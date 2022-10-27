موعد مباراة قطر وهندوراس التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء الودي.

يواجه منتخب قطر اليوم منتخب هندوراس في مباراة ودية كجزء من التحضيرات والاستعدادات قبل خوض منافسات كأس العالم 2022، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر وبات لزامًا على مدرب العنابي السيد فليكس سانشيز الوصول إلى التوليفة المناسبة من اللاعبين الذين سيمثلون بلدهم في الحدث الرياضي الأكبر عالميًا.

وستكون أولى مباريات قطر المستضيف لبطولة كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر أمام منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية، ويقع في مجموعة العنابي أيضًا كل من منتخب السنغال ومنتخب هولندا.

موعد مباراة قطر وهندوراس التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 27 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة ودية تحضيرية لبطولة كأس العالم 2022

الملعب: ماربيا

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس المفتوحة، قناة الكأس الرياضية

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