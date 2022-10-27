  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:54
جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات في عالم المستديرة والقنوات الناقلة لها. 

تعود اليوم ليالي الخميس لتحمل معها عدد من المواجهات الحماسية في بطولة الدوري الأوروبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يلتقي في أبرز مباريات اليوم مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول، وارسنال مع بي إس في أيندهوفن، كما ستلعب مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي أبرزها مباراة فيورنتينا الإيطالي مع أسطنبول باشاك.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

  • الدوري الأوروبي – الجولة الخامسة

أيندهوفن ضد ارسنال – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراسبول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
هيلسنكي ضد روما – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

  • مباريات تحضيرية لكأس العالم قطر 2022

قطر ضد هندوراس – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

بايرن ميونخ يذل برشلونة بثلاثية في كامب ناو


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...