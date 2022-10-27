جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات في عالم المستديرة والقنوات الناقلة لها.

تعود اليوم ليالي الخميس لتحمل معها عدد من المواجهات الحماسية في بطولة الدوري الأوروبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يلتقي في أبرز مباريات اليوم مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول، وارسنال مع بي إس في أيندهوفن، كما ستلعب مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي أبرزها مباراة فيورنتينا الإيطالي مع أسطنبول باشاك.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – الجولة الخامسة

أيندهوفن ضد ارسنال – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراسبول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

هيلسنكي ضد روما – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

مباريات تحضيرية لكأس العالم قطر 2022

قطر ضد هندوراس – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

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