تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام برايتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف ارسنال اليوم نادي برايتون على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، ويطمح محبي الجانرز أن يقدم فريقهم المستويات المميزة في بطولة كاراباو تمامًا كالمستوى الذي يقدمه الفريق في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام برايتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام برايتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على خطة 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: سواريس – هولدينغ – ماغاليس - تيرني

الوسط: النني – لوكونغا – نيلسون – فييرا - نيكيتيا

الهجوم: خيسوس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة