تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

سيحل نادي ارسنال اليوم ضيفًا على نادي ساوثهامتون على ملعب "سينت ماري" ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من البريميرليغ، ويسعى الجانرز في مواجهة اليوم لمواصلة تحقيق الانتصارات للحفاظ على المركز الأول في ترتيب الدوري، إلى جانب ضمان بقاء الفارق بعيد عن المنافس المباشر نادي مانشستر سيتي.

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: تومياسو – ماغاليس – ساليبا - وايت

الوسط: تشاكا – بارتي – مارتينيلي – أوديغارد - ساكا

الهجوم: غابرييل خيسوس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة