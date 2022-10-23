جدول مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز المواجهات اليوم في الدوريات العالمية والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في عالم المستديرة اليوم الأحد في الدوريات والمنافسات الأوروبية والعالمية، ومن أبرز المواجهات المنتظرة من عشاق كرة القدم مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني، أيضًا تتواصل الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يلتقي ارسنال المتصدر مع ساوثهامبتون في الجولة 13 من الدوري.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 11

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

فياريال ضد ألميريا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English

برشلونة ضد أتلتيك بلباو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي – الجولة 13

ليدز يونايتد ضد فولهام – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامبتون ضد ارسنال – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا ضد برينتفورد – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام ضد نيوكاسل – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 11

أتالانتا ضد لاتسيو – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

روما ضد نابولي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري المصري – الجولة 2

سيراميكا كيلوباترا ضد الزمالك – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: On Time Sport

الأهلي ضد أسوان – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: On Time Sport

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