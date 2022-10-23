موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد برشلونة اليوم لمواجهة ليست سهلة أبدًا أمام أتلتيك بلباو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني، ويدخل اليوم تشافي وفرقته بمعنويات عالية بعد تحقيق انتصار مهم الجولة الماضية أمام فياريال بثلاثية نظيفة، اثنين بتوقيع النجم البولندي ليفاندوفسكي والثالث سجله أنسو فاتي.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 23 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني

الملعب: سبوتيفاي كامب نو

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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