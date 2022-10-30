تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يدخل نادي ارسنال اليوم مواجهة قوية أمام نوتينغهام فورست المنتشي بالفوز في الجولة الماضية على ليفربول، وسيحاول الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا تحقيق الفوز على أرضه على ملعب "الإمارات"، في سبيل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، والابتعاد عن المنافس المباشر نادي مانشستر سيتي.

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ارسنال المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: وايت – ساليبا – ماغاليس - تيرني

الوسط: ساكا – بارتي – تشاكا – مارتينيلي - أوديغارد

الهجوم: غابرييل خيسوس

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