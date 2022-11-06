تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي لندن اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستكون هناك مواجهة نارية بين متصدر الدوري الإنجليزي نادي ارسنال، وتشيلسي الذي يقدم أفضل المستويات مؤخرًا بقيادة المدرب الجديد غراهام بوتر، وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من البريميرليغ.

تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: تيرني – ماغاليس – ساليبا - وايت

الوسط: تشاكا – بارتي – أوديغارد – ساكا - مارتينيلي

الهجوم: غابرييل خيسوس

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