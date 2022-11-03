تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة زيوريخ في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف متصدر المجموعة نادي ارسنال اليوم نظيره نادي زيوريخ السويسري الذي يتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، وكان الجانرز قد حسموا التأهل للدور المقبل بالفعل خلال الجولات الماضية وبعد الوصول إلى 12 نقطة.

تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة زيوريخ في الدوري الأوروبي

تشكيلة ارسنال المتوقعة اليوم لمواجهة زيوريخ في الدوري الأوروبي تحدثت عنها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التوقعات، من المقرر أن يعتمد مدرب المدفعجية ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-3-3، وستشارك في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: تومياسو – هولدينغ – ماغاليس – تيرني

الوسط: أوديغارد – بارتي – لوكونغا

الهجوم: نيلسون – نيكيتياه – مارتينيلي

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