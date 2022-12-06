تشكيلة اسبانيا المتوقعة لمواجهة المغرب اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد العالم العربي اليوم لدعم منتخب المغرب في مباراته أمام اسبانيا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن تنطلق هذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية.

تشكيلة اسبانيا المتوقعة لمواجهة المغرب اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

تشكيلة اسبانيا المتوقعة لمواجهة المغرب اليوم في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الماتادور الاسباني لويس إنريكي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوناي سيمون

الدفاع: ألبا ، لابورت ، رودري ، كارفاخال

الوسط: بيدري ، جافي ، بوسكيتس

الهجوم: أولمو ، موراتا ، فيران توريس

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