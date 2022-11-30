تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثالثة.

سيدخل منتخب الأرجنتين اليوم المواجهة أمام بولندا على استاد "974" تحت عنوان إما نكون أو لا نكون، حيث يحتاج منتخب التانغو بقيادة ميسي وبقية نجوم الفريق لتحقيق الفوز أمام المنتخب البولندي للوصول إلى 6 نقاط وضمان التأهل إلى الدور القادم في مونديال قطر 2022، خاصة أن التعادل أو الخسارة قد تعني الخروج المبكر للأرجنتين من المنافسة.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: أكونيا ، ليساندرو مارتينيز ، أوتاميندي ، مونتييل

الوسط: دي بول ، إنزو فرنانديز ، اليستير

الهجوم: لاوتارو ، ميسي ، دي ماريا

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