يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي غريمه الهولندي في لقاء مهم لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 سيشهده ملعب لوسيل اليوم الجمعة.

تقام المباراة بين بطل كوبا أميركا وخصمه فريق "الطواحين" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max بتعليق حسن العيدروس، وbeIN Sports HD 3 Max بتعليق محمد بركات، وقناتي الكأس على Alkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: رودريغو دي بول، إينزو فيرنانديز، أليكسيس ماك آليستر.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.