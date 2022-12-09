تشكيلة هولندا المحتملة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

يتحدى منتخب هولندا خصمه الأرجنتيني اليوم الجمعة في مواجهة صعبة ومرتقبة ستجري على أرضية ستاد لوسيل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تقام المباراة بين فريق "الطواحين" وبطل كوبا أميركا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max بتعليق حسن العيدروس، وbeIN Sports HD 3 Max بتعليق محمد بركات، وقناتي الكأس على Alkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

خط الدفاع: جوراين تيمبر، فيرجيل فان دايك، نايثان آكي.

خط الوسط: دينزل دومفريز، مارتن دي رون، فرينكي دي يونغ، دالي بليند.

خط الهجوم: دافي كلاسين، كودي غاكبو، ممفيس ديباي.