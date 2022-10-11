تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام نجران اليوم في دوري يلو السعودي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يلتقي اليوم الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي الأهلي مع نظيره نادي نجران على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري يلو السعودي.

ويتطلع اليوم الأهلي لتحقيق فوز مهم أمام نجران خاصة بعد قدوم المدرب الجديد بيتسو موسيماني والذي ينتظر منه جماهير الأهلي الكثير هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري يلو برصيد 9 نقاط فقط.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام نجران اليوم في دوري يلو السعودي

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام نجران اليوم في دوري يلو السعودي تحدثت عنها المصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب موسيماني على خطة 4-3-3، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: محمد الربيعي

الدفاع: إبراهيم الزبيدي – عبد الباسط هندي – فهد الحمد – علي مجرشي

الوسط: زياد الجهني – فرانك كوم – علي الأسمري

الهجوم: عبدالله المقرن – هيثم عسيري – سلمان المؤشر

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