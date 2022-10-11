جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 نتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز اللقاءات وأكثرها إثارة في الملاعب الأوروبية والقنوات الناقلة لها.

يعود اليوم دوري أبطال أوروبا ليتصدر المشهد من جديد، حيث سيكون عشاق الساحرة المستديرة هذا المساء على موعد مع وجبة كروية دسمة خاصة عندما يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع ميلان الإيطالي في مباراة الإياب من دور المجموعات، كما ينتظر عشاق الملكي مباراة ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك الأوكراني إلى جانب العديد من المواجهات القوية الأخرى.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الرابعة

كوبنهاغن ضد مان سيتي – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ماكابي ضد يوفنتوس – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دينامو زغرب ضد سالزبورغ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English

ميلان ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دورتموند ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

باريس سان جيرمان ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

شاختار ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

سلتيك ضد لايبزيغ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

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