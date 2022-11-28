تشكيلة الأوروغواي المتوقعة أمام البرتغال اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

يستعد منتخب الأوروغواي هذا المساء لخوض مواجهة قوية على استاد "لوسيل" أمام البرتغال المدجج بالنجوم واللاعبين العالميين في أقوى الدوريات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وسيحارب السيليستي أمام رونالدو ورفاقه في محاولة لحصد ثلاث نقاط من هذه المواجهة لتعزيز فرص التأهل، خاصة بعد التعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في المباراة الأولى.

تشكيلة الأوروغواي المتوقعة أمام البرتغال اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الأوروغواي المتوقعة أمام البرتغال اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب السيليستي دييغو ألونسو على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روشيت

الدفاع: أوليفيرا ، خيمينيز ، جودين ، كاسيريس

الوسط: فيتشينو ، فالفيردي ، بيتانكور

الهجوم: نونيز ، سواريز ، بيليستري

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