تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يدخل الاتحاد اليوم المواجهة أمام الوحدة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط في منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث يطمح مشجعي الاتحاد هذا المساء أن يتمكن فريقهم من مواصلة التألق لتخطي المركز الرابع في الدوري ومنافسة كل من النصر والهلال والشباب على المراكز الأولى.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات فقد يعتمد مدرب الاتحاد نونو سانتو على الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم:

الحراسة: جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – عمر هوساوي – مد الله العليان

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – عبد الرحمن العبود – رومارينهو - كورنادو

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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