تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يلتقي اليوم الساعة 06:15 مساءً بتوقيت السعودية نادي الاتحاد مع نظيره نادي ضمك على ملعب "المحالة"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويتطلع اليوم الاتحاد لتحقيق فوز مهم أمام ضمك للتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الذي يحتله حاليًا نادي الطائي برصيد 15 نقطة.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام ضمك اليوم في دوري روشن السعودي تحدثت عنها المصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب نونو سانتو على الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: جروهي

الدفاع: حمدان الشمراني – أحمد حجازي – عمر هوساوي

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – عبد الرحمن العبود – كورنادو – عوض الناشري - رومارينهو

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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