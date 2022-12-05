تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

من المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "974"، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، والمنتخب الفائز من هذه المواجهة سيلاقي المنتخب الفائز من مواجهة كرواتيا واليابان.

تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية منذ أمس وحتى الآن، ولكن بحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب السامبا السيد تيتي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: دانيلو ، ماركينيوس ، تياغو سيلفا ، ميليتاو

الارتكاز: كاسيميرو ، فريد

الوسط: فينيسيوس ، باكيتا ، رافينيا

الهجوم: ريتشارليسون

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