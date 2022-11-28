تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم لمواجهة سويسرا في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة قوية تنتظر منتخب البرازيل أمام سويسرا على استاد "974"، ويتطلع منتخب السامبا في هذه المباراة لحسم التأهل على حساب الساعات السويسرية، خاصة بعد التغلب على صربيا في الجولة الأولى بهدفين نظيفين.

تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم لمواجهة سويسرا في كأس العالم 2022

تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم لمواجهة سويسرا في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب السيليساو تيتي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: ألفيش ، ماركينيوس ، تياغو سيلفا ، ساندرو

الارتكاز: فريد ، كاسيميرو

الوسط: فينيسوس ، أنتوني ، رافينيا

الهجوم: ريتشارليسون

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