تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم ضد سويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة اليوم لمتابعة مباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على استاد "لوسيل".

تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم ضد سويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم ضد سويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على خطة لعب 4-3-1-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كوستا

الدفاع: كانسيلو ، دياز ، بيبي ، غوريرو

الوسط: برناردو سيلفا ، كارفالو ، نيفيز

الهجوم: برونو فيرنانديز ، جواو فيليكس ، كريستيانو رونالدو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022