تشكيلة البرتغال المتوقعة في قمة اليوم أمام الأوروغواي في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

سيغلق الستار اليوم على مواجهات الجولة الثانية مع مسك الختام منتخب البرتغال الذي سيصطدم بأحد أقوى المنافسين في المجموعة الثامنة منتخب الأوروغواي على أرضية ملعب "لوسيل"، وسيحاول رونالدو ورفاقه الفوز والعبور من بوابة السيليستي للدور المقبل في مونديال قطر 2022.

تشكيلة البرتغال المتوقعة في قمة اليوم أمام الأوروغواي في كأس العالم 2022

تشكيلة البرتغال المتوقعة في قمة اليوم أمام الأوروغواي في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كوستا

الدفاع: كانسيلو ، دياز ، بيبي ، غوريرو

الوسط: برناردو سيلفا ، نيفيز ، برونو فرنانديز

الهجوم: فيليكس ، رونالدو ، لياو

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