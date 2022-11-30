تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

يخوض منتخب الدنمارك اليوم مواجهة حاسمة أمام أستراليا على استاد الجنوب في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، وسيحتاج المنتخب الدنماركي للفوز في هذه المباراة لزيادة حظوظه في التأهل وحتى يتمكن من خطف بطاقة العبور للدور الثاني في مونديال قطر 2022 من منتخب أستراليا ومنتخب تونس.

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شمايكل

الدفاع: كريستينسن ، كايير ، أندرسن

الوسط: مايهلي ، إريكسن ، هوبيرغ ، راسموس

الهجوم: ليندستروم ، دامسغارد ، كورنلويس

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