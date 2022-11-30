تشكيلة السعودية المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة للتأهل في المجموعة الثالثة.

يدخل منتخب السعودية اليوم مباراة حاسمة أمام المكسيك على استاد لوسيل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وسيتعين على الأخضر السعودي تحقيق الفوز للعبور إلى الدور الثاني، لأن التعادل قد يدخل المنتخب السعودي في حسابات معقدة وخاصة في حال تعادل كل من بولندا والأرجنتين.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب الأخضر هيرفي رينارد على خطة لعب 4-1-4-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد ، عبد الإله العمري ، البليهي ، البريك

الارتكاز: ناصر الدوسري

الوسط: كنو ، النجعي ، سالم الدوسري ، البريكان

الهجوم: صالح الشهري

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