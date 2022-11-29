تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الأولى.

يخوض منتخب السنغال اليوم مباراة مصيرية أمام الإكوادور في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ويتطلع أسود التيرانغا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل للدور المقبل، خاصة وأن التعادل سيدخل السنغال في حسابات معقدة مع بقية الفرق المتوقع تأهلها وأبرزهم هولندا.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب السنغال أليو سيسيه على خطة لعب 4-2-2-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: جاكوبس ، ديالو ، كوليبالي ، سابالي

الوسط: ادريسا غاي ، نامبليس ميندي ، اسماعيلا سار ، دياتا

الهجوم: دييدهيو ، ديا

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