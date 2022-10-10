تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في ديربي الرياض

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية نادي الشباب ضيفًا على نظيره نادي الهلال على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وسيسعى الشباب في ديربي الرياض لتحقيق الفوز على الزعيم الأزرق لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية منذ بداية الموسم والوصول إلى النقطة 21.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر التحليلية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد مدرب الشباب فيسينتي مورينو على الأسماء التالية في تشكيلة الشباب اليوم:

الحراسة: كيم جيو

الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – سانتوس – فواز الصقور

الوسط: إيفر بانيغا – كريتشوفياك – هتان باهبري – جوانكا – كارلوس جونيور

الهجوم: سينتي مينا

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