تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية من كاس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخب الكاميرون أمام منتخب صربيا على استاد الجنوب، في لقاء مهم سيسعى خلاله الكاميرون لتحقيق أول ثلاث نقاط للبقاء في المنافسة، وخاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام سويسرا بهدف دون رد.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: فاي ، كاستيليتو ، نكولو ، تولو

الوسط: أنغويسا ، غويت ، هونغلا

الهجوم: مبيومو ، تشوبو موتينغ ، توكو إيكامبي

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