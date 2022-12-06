تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام اسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يضبط العالم العربي عقارب الساعة اليوم على موعد مباراة المغرب ضد اسبانيا السادسة مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستلعب هذه المواجهة على استاد المدينة التعليمية في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام اسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام اسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب أسود الأطلس على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ياسين بونو

الدفاع: مزراوي ، أكرد ، سايس ، حكيمي

الوسط: صابيري ، سفيان أمرابط ، أوناحي

الهجوم: بوفال ، النصيري ، زياش

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