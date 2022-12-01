تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام كندا في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة.

يتمنى عشاق كرة القدم في العالم العربي اليوم أن يتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على كندا والتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم قطر 2022، خاصة بعد أن تخيبت آمال الكثيرين يوم أمس بعد خروج تونس والسعودية من مونديال قطر 2022.

تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام كندا في كأس العالم 2022

تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم أمام كندا في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على خطة لعب 4-1-4-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بونو

الدفاع: مزراوي ، سايس ، أكرد ، حكيمي

الارتكاز: سفيان أمرابط

الوسط: أملاح ، بوفال ، عز الدين أوناحي ، زياش

الهجوم: النصيري

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